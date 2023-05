Alfredo Benavides y Gabriela Serpa se presentaron en el programa de Magaly Medina, para aclarar cuál es su situación sentimental, pues, al parecer, la actriz cómica siente algo por el hermano de JB.

“Es un gordito simpaticón, a veces no es necesario tener un cuerpo o ser muy guapo, porque a veces con el tiempo el cuerpo se deforma”, expresó Gabriela Serpa.

Serpa, al escuchar los comentarios de Benavides de por qué no podría estar con ella, le lanzó un ultimátum delante de Magaly Medina. “Yo me voy a aburrir también, no siempre voy a estar ahí”.

Alfredo Benavides le dice a Gabriela Serpa que sí le gusta, pero le lanza advertencia: “creo que soy poliamor”

Alfredo Benavides afirmó que sí le gusta Gabriela Serpa, pues la conoce desde hace muchos años, pero que no puede entablar una relación, pues él es “poliamoroso”.

“Yo la conozco a Gaby desde que ella está en Bienvenida la tarde, tengo 51 años y claro que me gusta, cómo no me va a gustar, sería loco para que no me guste”, expresó Alfredo Benavides.

Luego continuó con: “lo que pasa es que creo que soy poliamor”.

Cabe mencionar que Gabriela Serpa afirmó que la familia de Jorge la acepta, pues contó que Jorge Benavides y su esposa la invitaron a almorzar.

“Solo te voy a decir Magaly que ya la familia me ha aceptado”. Luego de ese comentario, Magaly se acordó que tenía una fotografía donde se los ve a los cuatro sentados en un restaurante y conversando, pidiendo a su producción que la proyecte: “Oye, claro, mira la foto, la foto, pon la foto, esa foto”.

