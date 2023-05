Para el talentoso cantautor colombiano Fonseca, haber grabado a dúo con Juan Luis Guerra el tema “Si tú me quieres”, es uno de sus sueños cumplidos. “Así es, un sueño que esperaba concretar algún día y lo logré. Desde que lanzamos la canción hace dos semanas no he hecho más que escucharla, a pesar que yo vengo oyéndola desde el año pasado, desde cuando la veníamos produciendo. Una cosa es cuando la oye uno y la tienes guardada, y otra cuando ya sabes que está allí para todo el mundo, es una sensación muy bonita”, dice el cantante y compositor.

¿Y por qué ‘Si tú me quieres’ estuvo guardada tanto tiempo?

Mira, la verdad es que cuando Juan Luis aceptó la invitación para ser parte de la canción, fue casi al mismo tiempo que yo estaba lanzando mi álbum “Viajante” en abril del año pasado. Entonces, ya había todo un plan por delante para presentar “Viajante” y mostrar el álbum, debíamos encontrar el momento preciso para lanzar esta canción que es algo tan, tan, importante en mi vida y en mi carrera. Creo que encontramos el momento y el espacio perfecto para hacerlo.

¿Cada uno grabó en sus propios estudios por lo que se ve en el video, o se juntaron en algún momento?

A Juan Luis lo conozco desde hace varios años y nos hemos juntado muchas veces, pero el proceso de producción de esta canción fue una locura porque fue en diversos estudios, en distintas ciudades y países, por eso quise que el video mostrara todo eso. Lo más bonito fue haberlo grabado en vivo, los instrumentos y todo, pues qué mejor que compartir ese material que tenemos que es oro, mostrar al maestro en su estudio grabando, haciendo música. No hay nada que supere eso, ni hacer una historia, una trama alrededor de una canción no creo que haya algo más valioso que mostrar el proceso real.

Juan Luis Guerra, a pesar de su grandeza, es un hombre muy humilde, muy sencillo, nada divo.

Juan Luis Guerra es lo que tú estás viendo en las pantallas, o en cualquier video de él, o en el video de “Si tú me quieres”, eso es lo que es él. Es un hombre transparente, real y un genio, pero con los pies más puestos en la tierra que nadie. Realmente es un personaje muy especial.

Ese dueto ya tiene casi cuatro millones de vistas, eso quiere decir que el público le dio su respaldo.

Desde que lanzamos la canción, no solamente desde ese día, sino desde que empezamos con la expectativa de lanzar la canción, la buena onda y la alegría de la gente comentando en cada uno de esos post, como creando esa expectativa, ha sido muy especial. La gente, obviamente quiere muchísimo a Juan Luis y adora su música, pero algo muy bonito también ha sido, como dicen, qué emoción esta combinación. El otro día alguien me escribió algo que me emocionó mucho, porque me decía, es el maridaje perfecto.

¿Qué se siente cuando una canción la gente la hace suya y se convierte en parte de su vida?

Déjame decirte una cosa, para mí, como músico y compositor, sin duda, entendí a lo largo de los años, que esa es nuestra función en este mundo, atesorar sentimientos en nuestras canciones, para que quien no las escriba pueda tomarlas y hacerlas propias. Yo sí creo que todo ser en esta vida, sin importar la profesión que uno tenga, venimos a servir de una u otra manera, y el servicio que prestamos los músicos es esa, me emociona mucho y me toca el corazón, te lo digo de verdad.

