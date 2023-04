La influencer Flavia Laos se refirió a la ocasión en que su padre habló de las diferencias entre su relación con su expareja, Patricio Parodi y su actual novio, Austin Palao.

En una entrevista para ‘Estás En Todas’, la ex participante del reality de Netfilx “Too Hot to Handle” señaló que no se había dado cuenta, en el momento, de lo que había dicho su progenitor a las cámaras.

“Yo no sabía, sino le hubiera quitado el micro. Me sorprendió, yo no sabía que había declarado... Pero es verdad al final. Él se llevó bien con Austin desde un inicio, hizo clic”, expresó.

Asimismo, la reportera del programa de espectáculos le preguntó a la modelo si había notado que Palao es más cercano con su padre que su exnovio, quien mantiene una relación con Luciana Fuster.

“No, es que no hablaban tanto, no se veían tanto, no iba tanto a mi casa, en cambio Austin sí va, para todo el tiempo conmigo”, señaló Laos.

Flavia Laos ‘cuadra’ a Maju Mantilla por cuestionar cuánto gana como influencer

Este miércoles 1 de marzo, la también cantante visitó el set del programa matutino, donde respondió algunas preguntas acerca de su trabajo en las redes sociales.

La pareja de Austin Palao aclaró que no todo lo conseguía “gratis” gracias a su trabajo con distintas marcas. “Pago mis cositas también, pero hay muchas cosas que se pagan con publicidad. Pago con plata, con video, con contenido. Yo hago mis fotos sola, edito mis videos sola, todo eso que ven lo hago yo”, indicó.

Tras ser interrogada por Mantilla acerca de la cantidad que ganaría por sus fotografías, Laos le contestó: “Tú sabrás pues, Maju, no te hagas la loca”.

