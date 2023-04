Kike Suero minimiza a cómicos del ‘Jirón del Humor’: “No me llegan al dedo del pie”

Kike Suero tuvo duras palabras con el ‘Jirón del Humor’, el nuevo programa humorístico de Latina que se estrena hoy, sábado 15 de abril. Asimismo, minimizó el éxitos que lograron los miembros del elenco en redes sociales.

“Sucede que ahora cualquiera es famoso haciendo TikTok, pero antes tenías que probarte en la calle ante los bravos. Ahora llevan a diez personas con problemas físicos, se burlan de ellos y creen que es arte ”, declaró el cómico en una entrevista que ofreció a Trome.

En ese sentido, Kike Suero no tuvo reparos en desafiar a los integrantes del elenco de dicho espacio televisivo. “ Yo me puedo parar en un escenario con todos los que están en Latina, y no me llegan al dedo del pie ”, indicó pero separó al ‘Pato’ Ovalle y Dorita Orbegoso de los demás por ellos sí “son profesionales”.

Por otro lado, Kike Suero calificó de ‘desatinados’ los comentarios de Cachay, quien le aconsejó ordenar su vida, sino también arremetió contra el Chino Risas por decir que el ‘Jirón del Humor’ limpiará a los cómicos ambulantes.

“ Lo que ha dicho es una falta de respeto, no se puede expresar así de la vieja escuela. No hay respeto para ‘Tripa’, ‘El poeta de la calle’ y ‘Lonchera’, que marcaron historia y abrieron el camino para que ahora puedan llegar a la televisión ”, manifestó.

