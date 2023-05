Shakira tras ser homenajeada en Billboard: No importa si te son infiel, lo que verdaderamente importa es ser fiel a ti misma

Este sábado, se llevó a cabo la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard donde rindieron tribuyo a Shakira como ‘Mujer del Año’ en Miami, Estados Unidos.

“En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo”, dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje.

La artista estuvo acompañada de su familia al Wasco Center de la ciudad de Miami, donde dio un emotivo discurso que celebró el empoderamiento femenino.

“ Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado”, dijo.

Además, en una parte de su mensaje, que cibernautas de las redes sociales interpretaron como una alusión a Gerard Piqué, afirmó: “ Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma ”.

Por último, la colombiana añadió: “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse ”.

