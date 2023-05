Yahaira Plasencia sobre su música: “No son covers, son canciones versionadas”

Yahaira Plasencia lanzó su nuevo tema ‘Acaríciame’, a dos días de su estreno, cuenta con 645 mil de reproducciones en Youtube y se posiciona en el puesto #23 en Tendencias de música.

Cabe mencionar que, es un single promocional de su nuevo disco titulado ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, que contiene hits de los años 80 y 90, sin embargo, la artista marcó distancia de que sus canciones sean consideradas como covers.

En una entrevista con Diario Trome, la expareja de Jefferson Farfán dijo que su objetivo es traer del pasado canciones con nuevos estilos musicales porque desea que vuelva la época del romanticismo con una buena lírica y pasión.

No obstante, Plasencia señaló que no calificaría a sus canciones como covers, ya que para ella son canciones totalmente distintas y las calificó de “versionadas”.

“ Es que yo creo que no son covers, son canciones versionadas, distintas. Por ejemplo esta canción “Acaríciame”, con el toque urbano de Canela hace que la canción sea completamente distinta. En las radios escuchas salsa, los reguetones actuales, pero no esa música tan bonita que teníamos antes. Entonces, porque no hacer algo bailable para que los jóvenes también se nutran del romanticismo que había en ese tiempo ”, manifestó.

