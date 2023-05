Yahaira Plasencia acaba de anunciar que ya no seguirá trabajando con Sergio George, pues ella asegura que ya creció musicalmente. Además, le agradece al productor musical por todo su apoyo.

“Esta es mi última producción con Sergio. Yo estoy superagradecida con ‘Serg’, venimos trabajando casi 4 años y estoy feliz de haber sido elegida por él, la primera en realidad, pero creo que la Yahaira de ahora puede caminar sola”, expresó Yahaira Plasencia para Trome.

Luego continuó con: “quiero experimentar nuevas cosas, nuevos sonidos y quién sabe más adelante volver a trabajar con Sergio”.

Yahaira Plasencia tras polémica al decir que es la única peruana haciendo salsa: “Mi respuesta estuvo bien”

Yahaira Plasencia decidió responder las críticas tras su entrevista en ‘Premios Lo Nuestro’ donde declaró que ‘es la única peruana haciendo salsa’.

En la última edición de ‘América Hoy’, consideró que sus palabras fueron malinterpretadas, sin embargo, no cree que ha dicho ninguna mentira.

“Después de tu viaje a Miami para los Premios Lo Nuestro, ¿Sigues pensando que eres la única salsera exitosa del Perú?”, le preguntó Janet Barboza en vivo.

La ex de Jefferson Farfán afirmó que antes de dar declaraciones la piensa bien, pues sabe que siempre sacan noticias de lo que dice. Por ello, señaló que se refirió a que ella era la única mujer peruana nominada a este concurso. “Lo que hablo lo pienso 20 veces antes de decirlo porque siempre lo que digo es noticia. Sabía que iban a sacar algo de ahí, pero no eso. Yo me refería a que era la única salsera peruana en la terna nominada y dije mujer peruana porque todos eran hombres. Era Marc Anthony, Romeo Santos y Prince Royce”, expresó.

Asimismo, Yahaira indicó que el género musical está creciendo en nuestro país y en ese sentido recordó a su ex líder Paula Arias, a quien le mandó un saludo.

“Siempre digo que la industria peruana está creciendo, hay muchas mujeres sacando adelante a este género. Les mando un beso a todas y en especial a mi Pau”, manifestó.

“Yo creo que mi respuesta estuvo bien, los que entendieron de una manera, es tema de cada uno. Yo respeto y quiere mucho a cada de mis colegas, todas remamos por lo mismo”, concluyó.

