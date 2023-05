El actor peruano Christian Thorsen sorprendió al revelar que fue diagnosticado con cáncer de próstata y los 36 meses de vida que le dieron.

En la entrevista, el recordado ‘Raúl Del Prado’, personaje que interpretó en ‘Al Fondo Hay Sitio’, recordó el límite de tiempo que podría vivir con la enfermedad.

“Yo no sabía qué hacer, porque había un dolor en la cadera más o menos intenso. (…) empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, declaró para Centro Médico Antroposófico (CMA Perú).

Asimismo, el artista nacional señaló que ha recurrido a la Terapia del Muérdago, un tipo de medicina alternativa. “Fortalecía el sistema inmune. Yo quería dejar completamente de lado la quimio y esto era una forma de tratar la enfermedad”, explicó

“Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, agregó Thorsen.

¿Qué pasó con Christian Thorsen tras su salida de ‘AFHS’?

Cristian Thorsen se retiró de la televisión tras su paso por “Al fondo hay sitio”. Así lo anunció tras revelar que no le gustaba cómo “se manejaban las cosas de manera interna”, al referirse a la serie, y al mostrarse en desacuerdo con algunos contenidos de las producciones locales.

No obstante, el artista continuó trabajando en la actuación. En el cine, por ejemplo, participó en la película “Amigos en Apuros” (2018) del director Joel Calero. El rol que interpretó fue el de Fico y estuvo acompañado de Lucho Cáceres y Luciana Blomberg en el reparto.

También ha sido parte de diversas obras de teatro. En el año 2016, protagonizó “Hamlet”, producción dirigida por Roberto Ángeles y en donde interpretó al Rey Hamlet. Más adelante, trabajó en “Mamma Mía!” (2017) del director Juan Carlos Fisher. En esta puesta en escena, le dio vida a Bill Austin.

