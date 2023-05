La ex chica reality Alejandra Baigorria tuvo duros comentarios contra la cantante de salsa Yahaira Plasencia, quien se unió como jurado en el concurso ‘Baila Conmigo’, reality de ‘Esto Es Guerra’.

Cabe mencionar que esta nueva competencia de baile, la cual inició en la última semana, tiene como miembros del jurado a la salsera y a Maricarmen Marín.

Sin embargo, la elección de Plasencia no le pareció la mejor elección a Baigorria, quien a través de su cuenta de Instagram, realizó una transmisión en vivo, donde compartió con sus seguidores lo que opinaba al respecto.

“Yo creo que deberían poner jurados un poco más imparciales. Yahaira no me parece imparcial (...) Me parece que no es una bailarina top para que sea jurado. Me parece, por ejemplo, Belén Estévez”, señaló.

Alejandra Baigorria asegura que Said Palao se disculpó por ‘ampay’

La ex competidora de “Esto Es Guerra” fue cuestionada por Rodrigo González acerca de cómo reaccionó ante el clip se observaba a su novio muy cercano a una joven durante una fiesta.

“Nosotros tuvimos, como todas las parejas, momentos de distanciamiento. Ninguna pareja es perfecta. El video que se ve es muy corto, yo tuve la oportunidad de ver las imágenes completas”, expresó Baigorria.

“Said no es de las personas que echa la culpa a nadie, él es una persona que asume su responsabilidad al cien por ciento en todas las cosas que él hace”, agregó la empresaria, sobre las disculpas de Palao.

