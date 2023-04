El ex chico reality Guty Carrera emitió un comunicado refiriéndose a las recientes declaraciones de su expareja Alejandra Baigorria en “Amor y Fuego”.

Cabe señalar que la empresaria de Gamarra, recordó en el programa de espectáculos, su caótico rompimiento con el hijo de Edith Tapia. En la entrevista, la ex participante de “Esto Es Guerra” mencionó que su juicio contra su exnovio no había continuado debido a que se terminó archivando.

En el comunicado, Carrera aseguró que Baigorria había mentido acerca de la situación en que había quedado el caso en su contra.

“La Srta. Baigorria desinforma al sostener que ‘ganó’ el caso. Las medidas de protección otorgadas por el 20° Juzgado de Familia de Lima estuvieron vigentes hasta que se resolviera la denuncia penal principal contra Guty Carrera”, inicia el texto.

Asimismo, el modelo señaló que la denuncia de la ex chica reality se había archivado en dos instancias fiscales, en el 2019, por falta de pruebas sobre las agresiones. “Las fiscalías penales resolvieron no formalizar la denuncia penal contra Guty Carrera debido a que no existieron pruebas que demuestran las afirmaciones de la señorita Baigorria”, mencionó.

Daniel Raa Ortiz, abogado de Guty Carrera, finaliza señalando que tomará acciones legales. “Ante las declaraciones de Alejandra Baigorria en ‘Amor y Fuego’ estamos evaluando las acciones judiciales por calumnia y difamación”, indica.

