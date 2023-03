Comienza un nuevo capítulo en su vida. Brenda Zambrano dio una entrevista para el canal de YouTube ‘Doble G’, donde contó las malas experiencias que vivió con Guty Carrera. Además, reveló que se siente libre de haber terminado su relación con el modelo peruano, pues ahora puede vestir y viajar con quien quiera.

“A él le molestaba mucho mi pasado, no era muy detallista (...) pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaban como pareja. Todo se fue a la M#$$% porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él... Qué estoy haciendo con un cabrón que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, contó Brenda Zambrano.

“Yo, a mi manera, me siento feliz, soy libre. Me puedo vestir como yo quiera, nadie me dice nada, puedo llegar a la hora que quiera, viajar donde quiera, y me siento feliz siendo yo. En esa relación sentía que no era yo. Yo no le estoy sacando su pasado a él porque sé que fue muy duro, que tuvo muchos problemas y nunca le canté nada de su pasado, porque sé que le duele, pero él sí hacía eso”, finalizó diciendo Brenda.

Guty Carrera dejó casa que compartía con Brenda Zambrano

A través de sus redes sociales, la influencer brindó detalles de su ruptura y confesó que el modelo peruano había abandonado el espacio donde vivían juntos. “Terminamos bien. Esta casa está a mi nombre, el contrato está a mi nombre, como la mayoría de las cosas de este departamento son mías. Hay cosas de él, falta llevarse su televisión y varias cosas”, mencionó.

“No, jamás, eso de que Guty hizo cosas (malas) nada. Aunque yo tomé la decisión, los procesos duelen. Cuando se termina una relación duele, es mentira que no duele. Cada persona reacciona diferente y cada persona lo procesa diferente, yo no puedo decirte por qué (Guty) no las borra (las fotos). Cada persona procesa diferente la ruptura”, respondió a usuarios.

Te puede interesar