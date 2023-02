La expareja de Guty Carrera, Brenda Zambrano, reveló en una transmisión en vivo que el exchico reality ha dejado la casa donde convivían.

Cabe mencionar que, recientemente, la modelo mexicana confirmó, a través de su cuenta de Instagram, el fin de su relación de tres años con el hijo de Edith Tapia. Sin embargo, no quiso compartir mayores detalles a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la influencer brindó más detalles de su ruptura y confesó que el modelo peruano había abandonado el espacio donde vivían juntos. “Terminamos bien. Esta casa está a mi nombre, el contrato está a mi nombre, como la mayoría de las cosas de este departamento son mías. Hay cosas de él, falta llevarse su televisión y varias cosas”, mencionó.

“No jamás, eso de que Guty hizo cosas (malas) nada. Aunque yo tomé la decisión los procesos duelen. Cuando se termina una relación duele, es mentira que no duele. Cada persona reacciona diferente y cada persona lo procesa diferente, yo no puedo decirte por qué (Guty) no las borra (las fotos). Cada persona procesa diferente la ruptura”, respondió a usuarios.

Guty Carrera debuta como escritor con “Ámame que me vas a perder” y revela de quienes hablará

Guty Carrera, quien tuvo diversos romances durante su época como competidor de reality, reveló que en su libro hablará de muchas cosas que en su momento no pudo por temas legales. Asimismo, dio algunos nombres de personajes de la farándula que estarán en su texto.

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder… Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto”, señaló Guty al programa “En boca de todos”.

