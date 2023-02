La modelo mexicana Brenda Zambrano anunció su rompimiento con el ex chico reality Guty Carrera a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que el modelo peruano y la influencer tenían tres años de relación e incluso consideraron, en más de una ocasión, unirse en matrimonio.

Sin embargo, su noviazgo habría concluido según el mensaje que publicó la ex participante del reality Acapulco Shore.

“Me han estado preguntando que si estoy soltera, quiero decirles que sí, les pido por favor a mis seguidores respeto para ambos lados. No hablaré más del tema, por el momento”, escribió Zambrano hacia sus seguidores.

Guty Carrera debuta como escritor con “Ámame que me vas a perder” y revela de quienes hablará

Guty Carrera, quien tuvo diversos romances durante su época como competidor de reality, reveló que en su libro hablará de muchas cosas que en su momento no pudo por temas legales. Asimismo, dio algunos nombres de personajes de la farándula que estarán en su texto.

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder… Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto”, señaló Guty al programa “En boca de todos”.

