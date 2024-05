Tilsa Lozano al ser consultada por el ‘Loco’ Vargas: “Mejor hablo de mi esposo”

Tilsa Lozano afirma que no se sintió incómoda cuando le mostraron un video del ‘Loco’ Vargas en la última edición de ‘América Hoy’. Además, la exmodelo asegura que Jackson Mora es el amor de su vida.

“ ¿Por qué me voy a ‘paltear’? No hablo de él, hace años que no hablo, no tengo nada que decir, mejor hablo de mi esposo ”, declaró Tilsa para Trome.

Asimismo, la ‘Vengadora’ asegura que Jackson Mora es el amor de su vida, por eso se casó con él.

“Por supuesto, es el único hombre con el que me ha casado”, manifestó.

Tilsa Lozano y su comentario que incomodó a Brunella Horna: “¿Tu esposo es Acuña?”

Tilsa Lozano fue invitada a América Hoy y protagonizó un tenso momento con Brunella Horna. La tensión surgió cuando Brunella le preguntó su opinión sobre Milett Figueroa, recordando los antiguos desacuerdos entre las dos modelos.

