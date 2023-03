(Fuente: AméricaTV

https://www.americatv.com.pe/

)

“Cuando yo ingresaba a grabar con todo mi equipo a las 9 a.m. me encontraba a un gordito simpaticón que era tu padre, Tongo. Cuando terminábamos de grabar entraba otra agrupación y tu padre seguía parado en la puerta. Tu padre entraba a grabar 11 de la noche porque no tenía dinero (...) la disquera de favor le grababa porque estaba ahí empeñoso de grabar sus canciones”, expresó Janet Barboza en la última edición de América Hoy.