En la última edición de su programa, Magaly Medina le recomendó a Gino Assereto ir a terapia tras su mensaje en redes sociales donde señala que había salido del closet de las limitaciones mentales

“Pensábamos que necesitaba algún tipo de terapia y ahora pone (esta publicación) como para generar polémica y ahora habla de un clóset, ¿quién le manda a hablar de un clóset? Para decir limitaciones mentales no necesita decir que se necesita sacar un clóset. Luego no quieren que diga la gente que él mismo está saliendo de un clóset”, expresó Magaly Medina en un principio.

Luego continuó con: “Gino, ¿Por qué no sigues en terapia mejor? Para que llegues a encontrarte a ti mismo, sin tener que exponerte, sin contar de tus dudas(...) no, Gino, para eso se paga un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, un coach, el público no es tu coach de vida”.