Dorita Orbegoso se presentó en el programa de Magaly Medina, para denunciar a su expareja Pablo Donayre por violencia familiar. Además, la bailarina mostró un video donde el empresario arranca su auto cuando ella se encontraba recostada en el vehículo.

“Me sorprende que en esta discusión, él arranca el carro y según vemos las cámaras de seguridad, él sigue manejando y te arrastra, tú sigues prendida”, expresó Magaly Medina, indignada al ver las imágenes.

Ante los comentarios de la conductora de TV, Dorita Orbegoso explicó que ella tiene medidas de protección. Además, reveló que su expareja exige que ella esté presente cuando él vaya a recoger a su hijo.

“Él fue a recoger a mi bebé, eso fue el 17 de febrero porque apeló a una medida cautelar con externamiento, una persona que está mal psicológicamente. Yo tengo medidas de protección y eso quisiera entender de la justicia. Él exige que yo esté presente cuando lo va a recoger y lo va a retornar. Por eso he dejado de trabajar porque los viernes y domingos que él lo retorna, tengo que estar presente. Si no tengo me pone una constatación policial” , contó.

