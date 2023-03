Dailyn Curbelo se pronunció sobre la separación entre Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama, quien acusó al empresario de violencia familiar y acoso. La cantante cubana expresó su solidaridad y afirmó que el popular Brad Pizza es un caballero.

“Mauricio conmigo siempre fue y es un caballero. Conmigo fue con la mujer que más tiempo convivió, porque no llegamos a casarnos por mis papeles y en ese momento yo no podía”, expresó Dailyn Curbelo para Trome.

Luego continuó con: “estuve con Mauricio y sus hijos el domingo, está muy apenado por todo (...) “me da pena lo que está pasando, le hice una comida cubana, la pasaron bien. Yo lo quiero mucho”.

Lisandra Lizama sobre la relación que mantenía con Mauricio Diez Canseco: “ya no era feliz”

Lisandra Lizama rompió su silencio ante las cámaras de Magaly Medina y reveló que ya no era feliz en la relación que mantenía con Mauricio Diez Canseco.

“Al principio de febrero tuvimos la última discusión y yo le dije ‘ya bueno acá se acaba’ y 4 de febrero recogí todas mis cosas y me fui de la casa (...) Unos meses anteriores teníamos problemas matrimoniales y le expliqué que yo no quería seguir, que yo ya no era feliz”, contó

