A través de una transmisión en vivo en TikTok, la popular Uchulú reveló que sufrió tocamientos indebidos en “El reventonazo de la Chola”. Además, la actriz cómica dejó en claro que los camarógrafos y el mismo Ernesto Pimentel fueron testigos de este acto.

“Estaba practicando y normal, sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guion y de la nada siento un palmazo en la nalga súper fuerte, no les voy a decir que ha sido despacio, ha sido súper fuerte y los camarógrafos y la Cholita y el asistente de la Cholita vieron el palmazo que me dio el cantante”, expresó la actriz cómica.

Luego continuó con: “nunca me habían levantado la mano en la televisión de esa manera. Yo me sentí súper atacada y no me gustó. Así faltó (poquito) para responderle y decirle una cantidad de cosas, porque yo también suelo explotar y suelo hablar de todo y me desconozco, pero por respeto al lugar donde yo estaba y por respeto a la ‘Cholita’ me aguanté,

“Solo le miré y después que pasó este bochorno, me acerqué (al cantante) y le dije a la próxima que lo haga, yo no voy a responder de buena manera y le dije, por favor, que guarde cordura y tenga más de respeto”, agregó.

Cabe mencionar que la tiktoker no reveló el nombre del cantante, pero dio algunas características de su físico.

“Era alguien mayor que yo, una persona mayor. No me gustó lo que hizo y no les estoy mintiendo. Esto pasó en el set de El reventonazo de la Chola, contó

