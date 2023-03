A través de una transmisión en vivo por Instagram, La Uchulú se retractó ante su denuncia de agresión sexual por un cantante en el set de El reventonzo de la Chola.

“Grabaron un en vivo que no tenía nada que ver con el tema, los titulares que han puesto no tienen nada que ver con lo que yo estaba contando”, expresó La Uchulú.

Luego continuó con: “la verdad no ha sido con mala intención. Simplemente, ha sido para interactuar, para reírme, porque me estaba riendo en el en vivo contando historias de mi vida que me pasaron en algún momento”.

“Fue solo un palmazo, así en broma nada más, no es que tal persona me estaba acosando. Como yo expliqué en el en vivo, que no está esa parte, yo soy una persona súper alegre, comunicativa y a veces hablo con los invitados, supongo que habré dado mucha confianza y me metió un palmazo, pero después todo fue risas”, indicó la tiktoker

