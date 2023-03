Luego del éxito de Soy Inocente en cines peruanos, ahora le toca a Argentina. La comedia protagonizada por Yiddá Eslava, Pablo Ruiz, Edgar Vivar, Rodolfo Carrión, Mariella Zanetti junto a un gran elenco llega por primera vez a la cartelera de cine argentino.

Esta divertida producción peruana tuvo un concurrido avant premier y desde esta semana ya se encuentra en los principales cines de la capital argentina.

“Estamos muy felices de haber estrenado por primera vez una película en otro país y sobre todo en Argentina que es mi tierra. Hemos tenido un lindo avant premier con la presencia de nuestra familia, amigos y Pablo Ruiz como invitado especial”, señala Juián Zucchi.

“Es muy emocionante porque yo siempre había estado del otro lado, recibiendo artistas y actores, dándoles la bienvenida como local y es la primera vez que me toca estar fuera del Perú presentando nuestro trabajo. A pesar de ser el país de mi esposo al cual adoro, yo quiero mucho a Argentina, el recibimiento que nos han dado no solo de parte de la familia sino de la gente que vino al Avant Premier, de los medios de prensa, lo bien que nos trataron, lo bien que hablaron de la película, la verdad solo puede hacer que infle el pecho y me llene de orgullo”, comenta Yiddá Eslava.

El avant premiere de Soy Inocente, realizado en Buenos Aires, contó con la presencia de Pablo Ruiz y del director de la cinta Pedro Flóres Maldonado, así como el influencer peruano Christ Palomino (conocido como El chico de las noticias) junto a invitados, familiares y amigos. Esta es la primera película de Wallaz Producciones en estrenarse en salas argentinas, marcando un precedente y abriendo las puertas a más producciones de cine nacionales.

