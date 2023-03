Brenda Zambrano rompió su silencio y, en una entrevista para el canal de YouTube ‘Doble G’, contó las malas experiencias que vivió con Guty Carrera. La modelo contó que el exchico reality la criticaba constantemente por su pasado, no la priorizaba y que todo este tiempo había normalizado malos comportamientos.

“A él le molestaba mucho mi pasado, no era muy detallista (...) pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaban como pareja. Todo se fue a la M#$$% porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él... Qué estoy haciendo con un cabrón que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, contó Brenda Zambrano.

Luego continuó con: “ahora sí quería casarse, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento, cosas así que ya no estaban ‘padres’. Lo siento mucho, me amas, pero yo no, no puedes obligar a una persona a que te quiere y obligarlo a estar contigo. Se fue de la casa y no sé nada de él hasta ahorita. Me lo topé en un evento, pero él pidió que no quería estar cerca de mí”.

“Yo, a mi manera, me siento feliz, soy libre. Me puedo vestir como yo quiera, nadie me dice nada, puedo llegar a la hora que quiera, viajar donde quiera, y me siento feliz siendo yo. En esa relación sentía que no era yo. Yo no le estoy sacando su pasado a él porque sé que fue muy duro, que tuvo muchos problemas y nunca le canté nada de su pasado, porque sé que le duele, pero él sí hacía eso”, finalizó diciendo Brenda.

