En la última edición de su programa, Magaly Medina protagonizó un tenso enfrentamiento con Milena Zárate por el caso de Greissy Ortega. En esta oportunidad, la conductora de TV le dijo a la colombiana que ella no cuidó de su hermana.

“Yo creo que en el fondo ella (Greissy) nunca te perdonó tampoco por no haberle dado tu respaldo, por no haberte comportado como la madre que decías que eres. Las madres cuidan, las madres no permiten que su marido”, expresó Magaly Medina.

“¿Tú sabes que yo no la cuide?”, le respondió Milena Zárate, por lo que la popular Urraca respondió: “la botaste a ella a Colombia”.

“Cuando nosotros hablamos en el programa, tú me dijiste que ella tenía 14 años, a eso me refiero. Ahí tú botas al marido, botas al otro que está seduciendo a una chica de 14 años.... No me vas a decir que una chiquita de 14 años sedujo a tremendo hombre”, dijo Medina.