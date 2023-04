Doña Peta reveló que todavía no ha tenido oportunidad de conocer a su último nieto, el hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, quien nació a inicios de abril.

Este miércoles 26 de abril, “América Hoy” se comunicó con la madre del futbolista, la reportera del programa le preguntó si ya había viajado a Argentina a ver al bebé.

“No, no he viajado, tengo a mi hermano mal, no he viajado”, respondió la progenitora del ‘Depredador’.

Asimismo, se le consultó a Doña Peta si había tenido oportunidad de conocer a su nieto a través de una videollamada. “Nada, no, nada que ver. Sí (pienso viajar), pero más adelante”, señaló.

Ana Paula Consorte no planea boda con Paolo Guerrero

Lo modelo brasileña evidenció el poco interés en tener una boda con Paolo Guerrero, pues estaría disfrutando de los beneficios de ser casado sin estarlo: “¿Dices ceremonia? Porque vivimos una vida de casados. Pero si se trata de papel o ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño”, expresó.

Asimismo, Consorte aclaró que no le importan las críticas en su contra por el rápido embarazo que tuvo con el futbolista, con quien no había cumplido ni medio año de noviazgo.

