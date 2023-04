La conductora de “Magaly Tv La Firme” reaccionó a la supuesta recuperación de la exmodelo Angie Jibaja, quien recientemente se mudó con su madre en Chile.

Cabe mencionar que la popular “Chica de los tatuajes” compartió, a través de su cuenta de Instagram, que había acudido a una consulta médica donde le habrían dicho que no necesitaba internarse para superar sus adicciones.

“Nos quiere hacer creer que ha encontrado el camino de la sanación, que es otra mujer y que ya está rehabilitada en cuestión de días”, expresó Magaly Medina.

Más adelante, la presentadora de espectáculos continuó desvalorizando los argumentos de Jibaja acerca de su presunto cambio.

“No te creo, Angie, porque no necesitas irte a Chile ni a un centro de rehabilitación famoso. Cualquier persona en su sano juicio, con sus dos dedos de frente después de seguir toda tu carrera y todos los estropicios que has hecho a lo largo de tu vida, no vamos a creer nunca en tu palabra”, indicó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que la exmodelo se encontraría “doblemente mal” al no aceptar que tiene problemas. “Necesitas doble internamiento y doble desintoxicación. Su familia y la gente de su entorno siempre le ha tolerado que siga mintiendo y escondiendo algo que es evidente. Yo no sé de verdad a quién quiere engañar”, mencionó.

