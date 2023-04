Cada año, cuando Vania Masías debe plantear una nueva edición del festival Pura Calle, aunque los números no cuadren y el trabajo le exija sangre, sudor y lágrimas, ella asume el reto. En 2023, del 5 al 7 de mayo en el Parque de la Exposición, la bailarina celebra la décima edición de un evento que reunirá al talento de la cultura hip hop en todas sus propuestas; un encuentro que la tiene muy motivada.

¿Cuánto ha crecido la cultura hip hop, cuánto ha crecido el talento en el Perú en este género?

Muchísimo, en realidad yo empiezo mi trabajo aquí en el Perú hace 18 años, y en ese momento elijo el street dance, es decir la danza urbana como herramienta de transformación y desarrollo, y lo que nos damos cuenta es que no solo no estaba bien difundida, sino que no estaba bien posicionada.

¿Se le veía con mucho prejuicio?

Tenía un matiz de, eso lo hacen los chicos de la calle, puros delincuentes, y es completamente lo opuesto, es una herramienta muy poderosa, incluso de transformación. Lo hemos demostrado en estos 18 años con D1 y el “Pura calle”, que es el evento más grande de lo que es la cultura hip hop, involucrando no solo la parte del break dance, sino rap, grafitis, skate, todos los deportes urbanos.

El festival es la vitrina que se necesitaba para mostrar ese talento...

Exacto, no había ningún espacio al que aspirar, por eso, vimos la necesidad de crear una plataforma que sea un semillero, para que las chicos y chicas puedan acceder para ser vistos, para mostrar su talento, y tener articulaciones con plataformas internacionales.

¿A través de los años se han ido integrando más propuestas al Pura Calle?

Por supuesto, y se ha expandido muchísimo. Por ejemplo, solo en danza nosotros fuimos la primera escuela multidisciplinaria y la primera que hacía hip hop, y mira lo que hay ahora, en cada barrio hay como tres. Y solo en danza mira lo que ha sucedido, y ni te digo en rap. Acá estamos todavía empezando, o sea, ahí vamos, pero mira lo que ha sucedido en Argentina, porque no puede suceder en el Perú con el talento que tenemos.

¿Organizar Pura Calle sigue siendo un esfuerzo privado o hay alguna ayuda estatal?

Es súper complejo esto, la principal competencia que tenemos a nivel regional, son festivales, como por ejemplo, Hip Hop al Parque en Bogotá, y también Río 2K en Brasil, todos son financiados 100 por ciento por el Estado, son acciones que desarrollan al cien por ciento. Nosotros estamos haciendo algo que en realidad el Estado debería estar haciéndolo, pero no se da abasto.

La falta de apoyo es que quizás ciertas autoridades no ven como cultura lo que presenta Pura calle.

Yo creo que lo entienden, pero creo que cada uno tiene una agenda propia y lo que necesitamos es articularnos más, y poder entender, que por ejemplo, que a plataformas como “Pura calle” estamos integrando e invitando a todos los exponentes de la cultura de la calle. Yo siempre hago el ejemplo de la gastronomía, mira lo que lograron uniéndose, entendiendo que juntos y unidos van a tener mucho más posibilidades, que separados.

Creo que tu mayor recompensa trabajando con chicos de la calle es que has logrado transformar vidas.

Una vez un amigo me dijo, cambias una vida, tienes ganado el cielo, y en verdad lo que yo siento, los juro, no es broma, para mí, desde que yo empecé este trabajo, es dar sin esperar nada a cambio. Tengo una familia bendecida, soy una persona bendecida acabo de tener a una bebé a los 44 años, por Dios, no sé cómo. No paro de recibir bendiciones.

Y Pura Calle es una de esas bendiciones.

El festival nunca ha tenido ningún interés económico, nunca lo ha tenido, este el primer año que estamos vendiendo entradas, antes era gratuito y la entrada era simbólica, costaban 3 soles, pero eso era porque teníamos auspicios de grandes de empresas.

¿Cada año no estás a punto de tirar la toalla?

Todos los años digo lo mismo, ya este el último que hago el festival, ya no puedo más, esto es demasiado, y además con mil críticas, con personas que te tiran cochinada y media.

¿Y qué es lo que te motiva a seguir?

Cada vez que estoy parada en el festival y los chicos empiezan a batallar y veo el talento, la garra, el ver como se establece un diálogo verdadero, y al final terminan en un gran abrazo, entendiéndose, digo: ¡Carajo esto es lo que necesitamos como país! Eso es lo que me motiva a seguir en mi propia batalla.

Vania Masías

Bailarina y coreógrafa. Destacada entre los 49 peruanos más innovadores de la historia. Tiene la medalla de honor por la ciudad de Lima en el 2014. Es embajadora de la Marca Perú, Miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura.