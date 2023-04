Un concierto lleno de emociones. Pasada las 7 de la noche, DJ Peligro se encargó de animar a los asistentes con una variedad de temas que caracterizan sus sesiones. Al dejar el escenario y con el correr de los minutos el público se impacientaba, aplaudía gritando “Daniela”. Y Daniela Darcourt se hizo esperar, porque todo lo bueno se hace esperar.

Minutos antes de las 9 de la noche, la interprete de “Señor Mentira” ingresó al escenario ovacionada cantando “Thank you for the music” (Gracias a la música) de Abba, una canción que define todo su sentir. “Quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir, debo admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias por este don en mi”.

Versatilidad y artistas invitados

Durante tres horas, Daniela Darcourt demostró ser una artista completa: canta, baila y se conecta con su público. Acompañada doce músicos, cinco coristas y de ocho bailarines, Darcourt nos llevó por las cuatro estaciones de “Catarsis” (Odio, miedo, tristeza y alegría). En la primera estación emocionó con sus canciones más conocidas como “Señor Mentira”, “Con mi amiga” y temas de su último álbum.

Entre los artistas invitados estuvieron Johnny Lau, el pianista Wilder Pacherres, la panameña Grettel Garibaldi con quién cantó “Frente al espejo” y Alain Pérez. Uno de los momentos más emocionantes de esta noche musical fue el ingreso de Myriam Hernández al escenario, con quien cantó y bailó la salsa “Te equivocaste conmigo” y la balada “Herida”.

Crédito Fotógrafo: @fernando.fotografias

También estuvo la banda colombiana Don Tetto que llevó a Daniela por la ruta del pop y el rock con los singles “Duele no tenerte” y “Mi error/No digas lo siento”. También estuvo presente el maestro José Alberto “El Canario” que interpretó su clásico “Discúlpeme Señora”. Mauricio Mesones con “Cariño” y Marisol entonó “Adiós amor/Probablemente”.

Daniela deslumbró con su indumentaria. Cada “pausa y regreso” era un cambio de prendas que causaba la admiración de los asistentes. Con una increíble escenografía, luces y sonido de calidad, Daniela hizo gala de un completo y variado set list.

“Catarsis” de Daniela Darcourt está disponible Spotify. Con seis temas donde Daniela debuta como productora y participan además grandes productores como Motiff y Oilo, además de los compositores Omar Alfano, Grettel Garibaldi y Christian Yaipén.

Crédito Fotógrafo: @fernando.fotografias

