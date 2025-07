Nelly Rossinelli, exitosa creadora de contenido y orgullosa mamá cocinera, pasó a convertirse en una figura de la pantalla chica gracias a “El Gran Chef Famosos”. Esa apabullante experiencia televisiva, que considera vital en su carrera, hoy le permite presentar orgullosa “Las recetas de mi vida” (Editorial Planeta), su primer libro, que enriquece una faceta culinaria que se ha convertido en su apuesta de vida.

“Estoy compartiendo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, las recetas que veía hacer a mi familia en sus celebraciones, en reuniones, y también lo que cocinaban en mi casa, de la manera en la que allí se hacía. Por ejemplo, el estofado, nosotros como mi familia es de la selva, siempre lo hemos comido con plátano maduro frito en rodajas agregado al guisito tradicional”, nos cuenta Nelly, quien admite que el público que la sigue por televisión y redes la animaron a publicar su libro.

Eres una cocinera que prepara recetas para su familia, no de estudios especializados. Sí, exacto, he cocinado toda la vida pero solo para mi familia, pero a consecuencia del programa he llevado algunos cursos porque conocí tantos chefs profesionales que también me enamoré de esa parte. Me di cuenta que esa técnica también le sumaba al conocimiento que tenía adquirido por todos estos años de experiencia gastronómica, eso también está en el libro, hay un poquito de eso en mis recetas.

¿Tus seguidores esperan de ti recetas sencillas o elaboradas? En mi libro no vas a encontrar un lomo wellington, ni platos de la cocina francesa o mucho menos esas recetas que hemos hecho en las finales de El Gran Chef. Lo que vas a encontrar es cocina regional, platos de casa que son los que comes día a día, el estofado, el lomo saltado, el arroz con pollo, tallarines y platos para celebrar para las fiestas navideñas. Es una cocina que te abraza, más casera, pero con medidas, con pautas, con guías, para que lo pueda hacer alguien que cocina bien, como también alguien que está empezando a hacerlo.

¿Cuánto ha cambiado tu vida a raíz de la televisión? Muchísimo. La televisión me ha dado bastante Me ha regalado el cariño del público, he podido crecer profesionalmente. lo que me ha llevado a publicar un libro, que es algo que nunca me imaginé. Es un sueño realizado.

¿En El Gran Chef Famosos debían cumplir un rol los jurados para que funcione el programa? Siempre fuimos nosotros, lo que ven es lo que es, cada uno con sus características, con su profesión, con sus personalidades; desde las primeras ediciones eso hacía que nos compenetremos totalmente. Si todos los jurados hubieran sido buena gente, dulces, las Nellys, mucha miel, la gente se habría aburrido. Si todos hubieran sido malos, igual, y si se hubieran elegido puros técnicos, de repente podría haber sido perjudicial para el ritmo del programa. El éxito es que hubo un mix y Peláez, el de la batuta, es el que guía a todos con humor, con su poquito de sarcasmo, además.

¿Cómo trata la gente a Nelly en las calles, cuando te encuentran en el mercado, por ejemplo? Siento mucho cariño y eso es algo que siempre voy a agradecer, sobre todo de las personas mayores que se acercan y me dicen: gracias hijita, porque ahora veo televisión de nuevo, me junto con mi nieta, me junto con mis hijos, qué lindo ver este programa. Ese cariño del público es algo impagable, es algo que me llevo en el corazón y que para mí es mi salario emocional, con eso estoy feliz.

¿El Gran Chef se acaba pronto, extrañarás el programa? Sí, de todas maneras. Grabamos sin parar por dos años y medio, de lunes a viernes, una temporada grabamos de lunes a sábado, y una o dos veces por semana grabamos dos programas en un día. Yo he convivido más con Javier, Peláez, Giacomo, y ahora con Luciano, que con mi esposo y mis hijos en estos dos últimos años.

¿No hay broncas con Giacomo Bocchio? Conmigo no, conmigo jamás se ha peleado, es mi amigo y le tengo mucho respeto, mucha consideración. Es, aparte de mi mentor gastronómico, quien me ha enseñado la parte técnica que he podido aplicar en mi cocina desde que empezó el programa. Giacomo siempre ha sido muy generoso con su conocimiento y eso lo valoro mucho, por eso, cuando salió lo del libro le dije dije: quiero que lo presentes tú, me harías el honor y aceptó de inmediato. Entonces, este 19 de julio en la FIL Lima, lo va a presentar. Para mí, será un honor.