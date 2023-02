Adías del lanzamiento de su nuevo sencillo “Ya no te amo”, que forma parte de su nuevo álbum “Catarsis”, Daniela Darcourt se toma una pausa para hablar de su carrera en la música y de lo que está preparando para seguir creciendo. “Si el año pasado te comentaba que me sentía en pañales y que tenía cosas por hacer, ahora te puedo decir que tengo puesto mi calzoncito de algodón y estoy dando mis primeros pasitos. Definitivamente, este año es de redescubrimiento de muchas cosas”, dice la intérprete.

Tuviste que dejar la televisión, ¿te absorbía demasiado?

La televisión te consume muchísimo, estar en un programa donde van y vienen personas con diferentes caracteres, emociones y géneros musicales, a los cuales les tiene que decir cosas distintas, ese choque de emociones es muy intenso.

¿Por tus propios proyectos musicales tuviste que decidir no estar en La Voz?

La verdad que sí, había dejado muchos proyectos en stand by por la sencilla razón de que estar en el programa no me daba el tiempo para hacer lo que quería. Igual lo de La Voz fue una experiencia sublime, inigualable, que me encantaría repetir.

Catarsis, el nombre de tu álbum, ¿tiene un significado especial para ti?

Es bien fuerte, imponente, intimidante, incluso las gráficas y las imágenes del disco también lo son. Es el título perfecto que necesitaba para volver a florecer.

Necesitabas una catarsis en tu carrera para seguir creciendo..

Sí, incluso dejar personas atrás, dejar programas, proyectos, dejar familia, dejar pasar momentos personales para seguir avanzando. Yo creo que el artista anda en una constante catarsis diaria, sino es a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, siempre nos cuestionamos, siempre nos autoflagelamos en algún momento y decimos, oye yo no quería hacer tal cosa, pero al final lo terminas haciendo.

Controlar tu carrera, tener la seguridad de lo que estás haciendo, es parte de tu crecimiento. Más que crecimiento, creo que la palabra es evolución, porque yo no he dejado de ser la misma persona. Estoy ajustando detalles para seguir avanzando, trepando esta pared y subiendo estos escalones que son bastante amplios, bastante altos, y que cada uno lleva cierta grado de responsabilidad.

¿Hay decisiones que tomabas antes y que hoy ya no harías?

Sí, eso fue algo que aún atravieso en este momento. Soy una persona muy bondadosa, soy una persona que no mide el peligro, mi mamá siempre me dice, eres como una niña de cinco años, si te dicen salta, saltas, si te dicen, brinca, brincas. Ves una piscina con pelotas, pero en realidad es una piscina con pirañas, pero igual tu vas a saltar. Por esa misma razón, Catarsis, el título del álbum me pareció bastante imponente, bastante fuerte, porque es así como vengo ahora, no con un afán de competir, tú eres testigo que nunca lo he buscado, trato de no compararme jamás con nadie, porque nadie es igual que la otra persona.

¿La competencia feroz, es inútil?

Es inútil, y a las finales se termina convirtiendo en un juego bien tedioso.

Quizás por eso no te hemos visto grabando con tus compañeras en esas colaboraciones que están de moda.

Si no se ha dado la oportunidad, es justamente porque yo manejo mi carrera de una forma distinta al de mis compañeras, no con eso estoy queriendo decir que soy la mejor, no, sino por el hecho del momento en que cada una está.

El público muchas veces es el que pide que se junten sus cantantes favoritas.

El público tiene que aprender que no necesariamente todo lo que ellos desean, es lo que el artista está buscando. Y en mi caso no va por un tema de que no me gustaría o no quisiera que exista unión o integración, ni nada, sino que yo soy una persona muy honesta y muy leal a las cosas que yo siento.

¿Tienes contacto con tus compañeras?

No he tenido tiempo de sentarme a conversar, de compartir, hace mucho tiempo no comparto con muchos colegas de aquí, los veo por redes, les he mandado uno que otro mensaje, o he recibido mensaje de ellos, pero de una manera muy esporádica. No podría ser hipócrita, ni decir, ah yo me comunico mañana, tarde y noche con ellas, cuando hay días en los que ni siquiera agarro el teléfono.