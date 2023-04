Por el Día de la madre, Carlos Galdós regresa a las tablas con su show “Madre solo hay una…menos mal” que se presentará el sábado 13 de mayo a las 8 p.m., en el Teatro NOS, en avenida Camino Real 1037, San Isidro; y el domingo 14 de mayo, a las 7 p.m., en el Teatro Plaza Norte. Entradas en Teleticket.

“Este es un show muy especial para mí, a lo largo de los años quiero y abrazo cada momento vivido con mamá, esta es mi manera de agradecerle, de homenajearla”, asegura Galdós. Además, él cuenta: “Escribí este show para valorar y agradecer a todas las mamás del país, han sido años muy duros, de pandemia, de crisis política y social, de lluvias, que nos golpean a todos; sin embargo, ahí están las mamás para abrazarnos y decirnos que todo estará bien, esa chamba es invalorable”.

En “Madre solo hay una…menos mal”, Carlos hace un recorrido profundo, sentido e hilarante sobre sus años vividos con mamá. “En casa fuimos mamá y yo, siempre fue así, y voy a abrir momentos que teníamos solo para los dos, pues yo me siento orgulloso de mi madre y ella de mí, y eso es lo más importante para un hijo, aquí hay mucha profundidad y humor, será muy conmovedor”, comenta un emocionado Galdós.

“Mi mamá se lleva mejor con mis exesposas que con mis esposas, me ha pasado con mi primera y segunda esposa, y espero que no me pase con la actual”, comenta. También, el showman cuenta que sí hay parecidos entre su mamá y su esposa, pues, “inconscientemente el ser humano hace estas elecciones, pero, en todo caso, a mí me encanta que me tengan derechito, soy ese perfil de esposo, y esa actitud de mujer estricta, me hace acordar a mi mamá”.

