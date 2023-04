Valeria Hurtado, directora de ‘La Pareja Perfecta’: “La obra nos confronta con estereotipos de género tan arraigados en nuestra sociedad”

Unas de las metas de Valeria Hurtado es contribuir con la difusión del teatro peruano en Colombia, país donde reside desde hace 4 años; con textos profundos que logren tocar y cuestionar a los espectadores. La directora entiende el teatro como una herramienta de transformación social. Con este propósito, se puso al frente de la dirección de ‘La Pareja Perfecta’ de la dramaturga Alejandra Vieira en cuyo fondo argumental nos cuestiona acerca de los roles impuestos y aprendidos, casi sin cuestionamientos, en el ámbito de las relaciones personales. La obra, interpretada por Edwin Riveros y Lorena Rodríguez, se presentará el 25 de abril en la Carpa Cultura de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

¿De qué habla ‘La Pareja Perfecta’?

La obra nos habla de Susan y Benito, una pareja que está a punto de casarse y, por ello, deciden viajar a la ciudad natal de él para conocer a sus padres. En este viaje y a la espera de la llegada de sus padres a la casa, Benito empieza a darle pistas a Susan sobre cómo debería comportarse -o no comportarse- frente a sus padres. Así, se empiezan a precipitar muchos hechos que los hacen confrontarse con sus ideas sobre “el deber ser” en relación a la pareja, la idea de ser hombre o mujer, etc.

¿Cómo se gesta este proyecto para presentarse en la Feria Internacional del Libro de Bogotá?

El 2021 toqué las puertas de la embajada del Perú en Colombia porque una de mis principales metas es hacer teatro peruano aquí en Bogotá, la ciudad donde vivo hace 4 años. Tenía las ganas de dirigir el texto ‘La Pareja Perfecta’ y le presenté el proyecto a la embajada del Perú. El año pasado, la Pontificia Universidad Javeriana invitó al Perú a su Semana Internacional y la embajada me convocó para materializar el proyecto que les había propuesto ya con anterioridad en el 2021. En esa oportunidad el público respondió muy bien y por esa razón, cuando se invita a Perú a la programación cultural de la FILBo 2023, la embajada convoca al proyecto por la buena acogida que la obra había tenido el año pasado.

‘La Pareja Perfecta’ nos pone ante un problema real que existe en el mundo. ¿Tiene el teatro un componente social?

Totalmente. El teatro habla de lo humano, de lo emocional y de lo cotidiano. Y, justamente, por eso, es que tiene un componente social. En este caso, la obra nos confronta con las ideas que tenemos del deber ser y los estereotipos de género tan arraigados en nuestra sociedad. Y nos confronta con esto porque nos presenta una pareja que podría ser la pareja que vive en el departamento de al lado, pero que tiene un esquema mental que, probablemente, muchos compartimos. Y al verlos y analizarlos a ellos, nos vemos y nos analizamos a nosotros. Lo humano es siempre social y viceversa.

Son cada vez más mujeres las que se encuentra en puestos de decisión, ¿el cambio dentro de la producción teatral está ocurriendo realmente?

En mi caso, soy directora y veo cada vez más mujeres jóvenes en cargos de dirección. Esto no quiere decir que antes no haya habido directoras, pero creo que la visibilidad de su trabajo era menor. Creo que es importante reconocer el privilegio que tengo de poder ser una mujer profesional en un puesto de decisión, porque en Latinoamérica y el mundo todavía hay muchísimo camino por recorrer para nosotras las mujeres. En todo caso, si algo puedo decir es que, es vital edificarnos nosotras mismas, reconocer nuestros privilegios y usarlos a favor de todas.

¿Qué necesita tener un proyecto para aceptes formar parte de él?

Me interesan, por ahora, los textos que hablan sobre temas muy profundos y universales que nos tocan: el amor de pareja, el fracaso, la idea del género, etc. Sin duda, un buen texto me atrapa desde el inicio y a partir de ahí empiezo a construir.

Para muchos actores el teatro es la consagración del actor, ¿tú sientes que sea así?

Creo que cada espacio de trabajo es una consagración en sí misma, porque los aprendizajes son diferentes. Creo que la consagración de todo proceso creativo es el proceso en sí mismo. Y quiero creer que así es la vida, también.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?