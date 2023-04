El cantante de cumbia Christian Domínguez reaccionó con enojo tras conocer la situación en que se encuentran los hijos de Flor Polo y Néstor Villanueva luego de su divorcio.

Este martes 25 de abril en “América Hoy”, el co-conductor no estuvo de acuerdo con los argumentos del abogado de la hija de Susy Díaz, Ysrael Castillo, sobre la conciliación.

“¿No se han dado cuenta una cosa? Lo que está diciendo es ‘vamos a conciliar’ y prácticamente está diciendo ‘lo que quedamos nosotros vas a tener que aceptar, de lo contrario tengo la carta acá', eso es lo que está diciendo en bruto. No está diciendo ‘por si acaso vamos a conciliar’”, expresó Domínguez.

Asimismo, el líder de ‘La Gran Orquesta’ señaló que su molestia era por la situación que estaban pasando los menores por temas de sus padres.

“A mi me da pena, discúlpame Néstor, pero me da pena porque son tus hijos y quiero pensar que eres un buen padre como tú lo estás diciendo. Me da mucha pena que jueguen así con los bebés, discúlpenme que yo me altere, yo también he tenido problemas, pero siempre los bebés son primero. No pueden estar con ese tipo de cosas, simplemente como carne de cañón”, indicó el cumbiambero.

TE PUEDE INTERESAR