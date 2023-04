‘Mero Loco’ revela su deseo de retomar relación con Susy Díaz: “No la he olvidado, prometo portarme bien”

Eddie Hidalgo, popularmente conocido como ‘Mero Loco’, se reencontró con Susy Díaz en la grabación de ‘Sábados en Familia’ e indicó que le ha permitido darse cuenta que sigue enamorado de la excongresista.

En ese sentido, desea que la madre de Flor Polo le dé otra oportunidad para retomar su relación que duró trece años.

En una entrevista para Trome, el ‘Mero Loco’ recalcó su deseo de volver con la artista y que las personas que estuvieron a su lado solo han sido unos ‘chistosos’ y ‘payasos’, con el único objetivo de hacerse conocidos en la televisión peruana.

“ Han sido trece años de relación que no se pueden olvidar y el único hombre que estuvo tantos años con Susy Díaz, ha sido ‘El Mero Loco’. Los otros fueron chistosos, payasos que estuvieron ahí para promocionarse y hacerse conocidos. Ella sabe que tengo mi trabajo y no necesito nada ”, expresó Eddie.

El cevichero ha implorado por el amor de Susy y está dispuesto a hacer de todo para recuperar el amor de su exesposa.

“ Susy es una mujer correcta, de buenos sentimientos, una mujer noble y no encuentro una mujer como ella. (..) La relación que tuve con Susy fue muy bonita, no me quejo, pero por favor que la prensa me colabore y ayude porque quiero retomar nuestra relación, no la he olvidado ”, expresó emocionado.

Ante ello, el ‘Mero’ ha prometido portarse bien si Susy le concede la oportunidad de regresar con él y no volverá a cometer los mismos errores del pasado.

“ Prometo portarme bien no cometer los mismo errores y quiero decirle a todo el mundo que ahora la quiero más ”, sostuvo.

