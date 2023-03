Susy Díaz aconseja a Brunella Horna por querer demanda a Magaly Medina: “Hay que bañarse en aceite”

Brunella Horna está dando que hablar desde que anunció que envió una carta notarial a Magaly Medina y estaría pensando en demandarla por los ‘apodos’ que le ha puesto. Debido a esto, Susy Díaz decidió pronunciarse.

En una entrevista a un medio local, la excongresista aprovechó para enviarle un mensaje a la empresaria.

“ Le aconsejaría, en este ambiente de la farándula, que no se pique, pues el que se pica, pierde. A mí me han dicho que soy bruta, calabaza y demostré que llegué al Congreso. Hay que tener correa en la televisión, bañarse en aceite para que todo resbale ”, expresó Susy Díaz.

“ Que ya no esté mandando cartas notariales, tengo varios años de carrera artística, me han atacado con todo y no estoy mandando cartas notariales ni demandando ”, añadió, en referencia a la carta notarial que envió Brunella Horna dirigida hacia la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.

Por otro lado, Susy Díaz elogió a Brunella Horna y resaltó su gran talento para los negocios, por lo que dejó en claro que la considera una mujer inteligente.

“Tiene como 15 tiendas de su marca de ropa, no aceptó a cualquiera de esposo y todas sus exparejas fueron personas importantes, que le sumaron y no restaron”, aseguró la conocida ‘Tía Chuchi’.

TE PUEDE INTERESAR