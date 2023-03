Vania Bludau arremete contra usuaria que insinúa que no trabaja: “Jamás sabrás mi vida”

Vania Bludau se encuentra radicando en Estados Unidos desde hace un tiempo, sin embargo, ella sabe como seguir generando ingresos fuera de su tierra. Varias marcas la contactan para hacer publicidad y, de esa forma, pueda obtener un pago a cambio. Sin embargo, esto no es del agrado de sus críticos, quienes la tildaron de “no hacer nada por la vida”.

MIRA ESTO: Mario Irivarren olvida el pasado con Vania Bludau y es captado besándose con misteriosa mujer

En una de las publicaciones más recientes de la influencer, se le ve luciendo un sexy conjunto de lencería, en la que fue halagada por sus fans. No obstante, un comentario en particular llamó la atención de la modelo: “ Clara publicidad sobre llamar la atención. Otra cosa no sabe de estudios, trabajo ni nada... ”.

La ex de Mario Irivarren no dudó en responnderle a la usuaria de esta manera: “ Jamás sabrás mi vida, no somos amigos, familia, ni vecinas ”. Esta respuesta fue aplaudida por los seguidores de la exchica reality.

TE PUEDE INTERESAR