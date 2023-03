El actor peruano Adolfo Chuiman, quien interpreta a ‘Peter Mckay’ en Al Fondo Hay Sitio, reveló que no quiso hacer la escena sobre la presunta muerte del querido personaje.

Cabe señalar que el fiel mayordomo de ‘Francesca Maldini’ desapareció de la popular serie televisiva, luego de que se encontrara con el personaje ‘Claudia Llanos’, interpretado por Úrsula Boza. Sin embargo, no se confirmó su deceso.

Al ser consultado sobre el polémico capítulo, Chuiman confesó desconocer si realmente se trató del final de ‘Peter Mckay’ en la serie.

“Yo no quería hacerlo (la escena de la supuesta muerte), pero el director me dijo que lo hiciera, así que se hizo y salió muy buena la escena. Ha sido bastante emocionante grabar la escena y todavía no se sabe si en realidad ha fallecido o no el personaje”, expresó para Trome.

Asimismo, el actor reconoció el cariño que sienten los seguidores hacia el mayordomo de la ‘Familia Maldini’, quienes han expresado su tristeza a través de redes sociales. “Es parte del trabajo. El público quiere mucho al personaje de Peter y yo vivo totalmente agradecido por eso”, indicó.

“Eso no depende de mí, sino de los guionistas. Vamos a ver qué sucede”, señaló el artista sobre la posibilidad de su regreso a la producción.

