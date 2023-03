La conductora de “Magaly Tv La Firme” le confesó a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, el rechazo que siente a celebrar su cumpleaños.

En el video, la popular ‘Urraca’ afirmó que le resulta molesto el recibir saludos y felicitaciones en sus redes sociales. ”Les confieso algo que es muy personal y secreto, a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños, por infinitas razones”, expresó.

“Generalmente, cuando podía viajar, huía, porque no me gusta que me atosiguen, así sea con mucho cariño, no me gusta recibir cientos de mensajes de mis amigos, de mi familia, porque no me gusta contestar”, agregó Medina.

Asismismo, la presentadora de espectáculos reveló que, aunque se niega ha realizar algina fiesta por su onomástico, en alguna ocasión ha sido convencida por Alfredo Zambrano.

“Alguna vez mis amigos me han convencido de hacer alguna reunión, y este año mi esposo ha estado insistiendo que quiere celebrarme mi cumpleaños y yo le he dicho que no en todos los idiomas. Prefiero que con lo que vas a gastarte en un cumpleaños, que no es poco dinero, que me lleven de viaje, vivir momentos”.

Además, la conductora señaló que le gustaba elegir sus propios presentes. “Eso me hace más feliz, vivir, escoger mis regalos, soy bastante especial. Y yo prefiero que nadie me sorprenda con un regalo porque puedo poner una carota de que no me gusta. Sí, así soy de fría, cuando algo no me gusta, no me gusta”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR