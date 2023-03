Raúl Romero tuvo una larga conversación con Jesús Alzamora para su programa de Youtube ‘La Lengua’, en el que habló de diversos temas. En el adelanto de la conversación, el entrenador de ‘La Voz Perú’ reveló que le propusieron volver a la conducción de la reciente versión del espacio de entretenimiento de América TV.

Asimismo, cuenta cómo es que la gente hizo llegar su apreciación por el regreso del formato que alguna vez animó. El resto de la entrevista se estrenará este lunes 20.

“ Definitivamente, hacer ‘Habacilar’ de nuevo no me interesaba. Es algo que me lo han propuesto, con ofertas y acomodándose a cosas que yo pudiera necesitar o plantear. Y no acepté. Sí, yo creo (que hizo bien en rechazar la oferta) ”, inició.

Ante ello, Alzamora acotó: “Hiciste bien, era meterle el dedo a la llaga y al recuerdo nostálgico que es imposible igualar”.

“ Cuando sale este programa rarísimo de (Esto es) ‘Habacilar’, donde no estaba yo, pero sí buenos amigos, la gente se mostró ofendida ”, añadió el cantante peruano.

@jesusalzamorallosa ¿Por qué RAUL ROMERO no volvió a HA BACILAR? Mañana 8pm 👅 ♬ sonido original - Jesús Alzamora

