Luciana Fuster grabó una historias en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores su día a día en el trabajo. La influencer contó que está saturada con muchas cosas, entre ellas, su proceso de preparación para el Miss Perú. Por ello, se ha sincerado con sus fans sobre lo difícil que está siendo sobrellevar el trabajo que tiene no solo con el modelaje y ‘Esto Es Guerra’, sino también con la radio.

“Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7.00 a. m. más o menos, me ducho, desayuno o lo que alcance hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente, me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día”, dijo Luciana Fuster en un principio. “ Muchas veces, me quedo sin almorzar por intentar que mi trabajo salga muy bien ”, continuó.

La modelo pudo contar todo esto a sus fanáticos debido a que tenía un tiempo libre, pero, a las 10.15 de la noche, volvía a sentarse a estudiar debido a sus clases de inglés, un requisito del certamen del Miss Perú.

“Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo”, dijo Luciana Fuster. “ Hoy, por ejemplo, en el programa con el baile ya no podía más. El baile no me salía, estaba frustrada. Terminé llorando, llamando a mi mamá, hablando aquí, hablando allá ”, manifestó.

“A todo el mundo le pasa diferente cómo expresa o cómo siente esos momentos. Yo me encierro, no quiero que nadie me diga nada porque lloro, porque saben que yo soy bien llorona y, finalmente, las cosas me están saliendo bonitas ”, finalizó la novia de Patricio Parodi.

