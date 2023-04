El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, tuvo duros comentarios contra Ethel Pozo, quien asegura se “robó” el show en fiesta de la actriz Natalia Salas.

Cabe mencionar que la hija de Gisela Valcárcel compartió fotos y videos de la celebración de la artista. En las imágenes, se la observa interpretando algunas canciones durante el momento de karaoke.

“Ella puede ser abogada, psicóloga, presentadora, comunicadora, actriz, y además como ella persigue cantantes desde que nació, también es cantante”, expresó el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, el presentador de espectáculos continuó demostrando su desaprobación hacia el protagonismo que tuvo la conductora de “América Hoy” en la fiesta. “Da risa porque baila, actúa, y ahora también canta. Le encanta que la ponchen”, mencionó Gigi Mitre.

“Ella tiene aversión a no ser el centro de atención, de eso nos reímos (...) Claro, de los gallos que suelta, de la actitud que le pone y de cómo ha cambiado. En Karaoke no se va a demostrar que bien se canta, se va a divertir, le tiene aversión a no ser el centro de atención, tiene a quien salir”, señaló González.

