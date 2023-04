La conductora de “Magaly Tv La Firme” reaccionó ante las declaraciones que tuvo la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, en una reciente entrevista.

Este viernes 21 de abril, la popular ‘Urraca’ criticó que la presentadora de ‘América Hoy’ haya asegurado, en una entrevista para El Comercio, que no veía su programa por “salud mental”.

“Yo por salud mental no vería nada de televisión nacional, pero por nuestro trabajo tenemos que ver todo. En general, vemos ese programa (América Hoy) porque sino de quien nos burlaríamos todos los días”, expresó Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora de espectáculos le aclaró a Pozo que no la critica por ser hija de Valcárcel, como aseguró en la conversación, sino por su desenvolvimiento en la televisión.

“Nada de lo que hago es personal, no son parte de mis afectos. Ethel y todas las personas a las que critico, de las que me burlo y me río no son parte de mi círculo más cercano. Esto es trabajo. (...) Sino que ella, teniendo tantos errores y siendo tan mala conductora de televisión tiene dos programas (’América Hoy’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’) y apareció en una novela, todo por ser hija de Gisela Valcárcel, que es la dueña del circo donde ella trabaja. Eso es lo que critico, que es distinto”, afirmó.

