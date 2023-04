El cantante de salsa Josimar se refirió a las acusaciones que ha recibido de su expareja Gianella Ydoña tras presuntamente haberse llevado consigo a su hijo sin su consentimiento y no permitirle comunicarse con él.

En una entrevista, el músico se refirió al nuevo reality show que ha lanzado junto a María Fe Saldaña y los comentarios negativos que ha recibido.

“Mi familia y yo estamos felices, con el lanzamiento van a conocer nuestra vida familiar. La disquera fue la que me dio esta idea (...) Sí, nos llueven críticas porque no saben la verdadera historia, pero aquí sabrán toda la verdad como familia y pareja. Mucho se comentó, por el programa que tú sabes, que siempre denigra a los artistas, pero aquí verán la realidad.”, expresó para Trome.

Asimismo, al ser consultado sobre las declaraciones de Ydoña, el salsero advirtió con tomar acciones legales en su contra.

“Bueno, no hablo de personas que no tienen nada que ver con mi círculo familiar, ya mis abogados están viendo ese tema con la mamá de mi hijo. Estamos en Estados Unidos y aquí no se puede hablar sin pruebas”, señaló.

Además, el cantante aseguró que tiene la patria de potestad de su hijo. “Todo el mundo lo sabe, pero se olvidaron por ‘rating’. Ya se cómo se maneja, mientras más te chanca más rating tiene.”, indicó.

