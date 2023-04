Magaly Medina expresó su indignación con la producción del programa de María Pía, por la broma de mal gusto que le hicieron a Tula Rodríguez. “La viuda es la única que con certeza sabe donde está su marido”,

“Carlos Vílchez trató de arreglarla, pero no pudo. No tuvo el manejo necesario para arreglar una cosa así y que a mí me parece fuera de lugar. Esa era una broma nada delicada para una viuda, ella (Tula Rodríguez) perdió a su marido (por Javier Carmona) y no es la ocasión para hacer chistes sobre eso. Creo que es un tema bastante delicado”, comentó Magaly Medina.

Magaly Medina anuncia nuevo ampay a jugador de Alianza Lima: “tiene pareja hace 10 años y hace la del Chorri”

En la última edición de su programa, Magaly Medina anunció un nuevo ampay a un jugador de Alianza Lima, quien tendría 10 años de relación con su pareja.

“Un jugador del Alianza Lima que tiene pareja hace 10 años, hace la del Chorri, se ve con una chica, la besa y luego regresa a hacerla de padre amoroso con su familia”, expresó indignada Magaly Medina.

Luego continuó con: “¿Y saben qué? Va a visitar a la amiguita en el carro que figura a nombre de la pareja actual (...) “Es la mamá de su hija, viven juntos y tienen un auto que está a nombre de ella y en ese auto el desvergonzado va a ver a la chica”.

Cabe mencionar que, por motivos de tiempo, Magaly Medina no transmitió las imágenes del ampay, por lo que prometió que hoy, jueves 20 de abril, lo hará.