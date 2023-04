La actriz peruana Magaly Solier confesó, en una entrevista, haber rechazado participar en la última película de la saga ‘Transformers’ por problemas familiares.

La artista nacional, quien en las últimas semanas ha protagonizado más de un escándalo, declaró que le propusieron ser parte de la secuela cuando se grabó en el país.

“Yo iba a estar en ‘Transformes’, ellos ya filmaron en Cusco, ya pasó. No pude por cuestiones de problemas familiares. Para estar en ‘Transformers’ hay que hacer casting y en ese casting seleccionan a los actores y actrices. Una vez pasas el casting, hay que sentarse a negociar, pero yo no, sino mi manager”, expresó.

Asimismo, Solier reconoció que podía afectar a la producción de ciencia ficción, por lo que decidió no ser parte. “Cuando tuve problemas en ese entonces, rechacé a ‘Transformers’, ya no estuve dentro. No lo integro por cuestiones psicológicas, imagen, sobre todo, porque ellos cuidan mucho su imagen. Una cosa es Magaly Solier y otra cosa es ‘Transformers’, eso nadie lo sabe”, señaló.

“El problema es cuando no te das cuenta si es que te conviene o no te conviene. No te conviene ingresar a ‘Transformers’ o al mundo de Hollywood cuando estás débil, no puedes ingresar así”, agregó la actriz.

