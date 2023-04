Jossmery Toledo envía contundente mensaje tras críticas: “Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia”

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado están en el ojo de la tormenta tras ser captados juntos nuevamente. En esta ocasión, la modelo no dudó en usar sus redes sociales para aclarar que no le afectan las críticas.

A través de su cuenta de Instagram, la expolicía mandó un potente mensaje, y para muchos, sería una indirecta para Rosa Fuentes, aún esposa del futbolista.

“ Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia ”, se leía en la primera parte de sus historias de Instagram.

“ Hay gente que tiene bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad ”, se visualiza en otra parte de la publicación.

(Instagram: Jossmery Toledo)

Cabe recordar que, previo a este nuevo pronunciamiento, lanzó otras frases, y algunos consideran que sería para la madre de los hijos de Paolo Hurtado: “ No hables de lo que no sepas… No te metas en lo que no te importa… Y no juzgues lo que no viviste… ”.

TE PUEDE INTERESAR