Con la voz entrecortada, Brunella Horna se despidió este lunes de la conducción del programa “América hoy”. Esto ocurre tras la denuncia de la exesposa de Richard Acuña, Camila Ganoza, sobre maltrato psicológico y agresión física contra el excongresista de Alianza para el Progreso (APP). Durante un enlace telefónico, Brunella contó por qué decidió dar un paso al costado y lo que ha vivido desde el último día que estuvo frente a las cámaras.

“Mis papás felices que esté acá (Chiclayo) con ellos, pero voy a estar un tiempo, luego regreso a Lima porque tengo que seguir con los chequeos . Lo más importante es la fe. Yo confío mucho en Dios, en la virgen, rezo todo el día, he hecho un pequeño altar en mi caso. Porque yo sé que con la fe y confiando en Dios se va a lograr el milagro que tanto he pedido , que tanto hemos querido”, contó Horna.

“Tuve el susto más grande de mi vida”

Minutos antes, Brunella Horna contó que hace días tuvo el mayor susto de su vida y esto fue lo que hizo que tomara la decisión de dar un paso al costado en la conducción del programa matutino de América Televisión. “Definitivamente han sido unas semanas difíciles para mi, en mi salud, y por recomendación de mi médico que me pidió descansar, yo toda rebelde, no hice mucho caso. El último día que yo fui, ahí tuve el susto más grande de mi vida”, comentó Horna.

Sobre su esposo Richard Acuña

“Espero que esto se solucione, se aclare todos los puntos que se han comentado y pare. Se solucione entre ellos como padres, por el bienestar de todos, sobre todo de la pequeños y de ellos como padres”, indicó.

¿Cuándo regresará Brunella Horna a “América Hoy”?

“Me frustra no poder estar trabajando. Hasta que el médico no me diga que ya puedo hacer mi vida normal, cotidiana, yo no puedo regresar a trabajar. No les puedo decir en qué fecha voy a regresar”, señaló Brunella Horna.

