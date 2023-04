Camila Ganoza revela que Richard Acuña no quería casarse con Brunella Horna: “Me dijo que no tenía proyecto de matrimonio con ella”

Richard Acuña está en bocas de todos luego de que la madre de su última hija, Camila Ganoza, lo denunciara frente a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ por maltrato psicológico y por no cumplir con la pensión de la menor.

La expareja del hijo de César Acuña le contó a Magaly Medina que él tiene actitudes reprochables con ella e incluso, no le avisó cuando se llevó de viaje a la pequeña.

Los problemas continuaron cuando el exparlamentario quiso viajar con Brunella y su hija a Orlando, pero Camila no le dio permiso porque él no permitió que su nana también viaje con ella, ya que la conductora de ‘América Hoy’ no estaba de acuerdo.

La popular ‘Urraca’ consultó si la menor no aceptaba la nueva relación de su padre o nunca llegó a conocer a Brunella Horna durante su noviazgo.

En ese momento, Camila Ganoza reveló que habían acordado que ninguna presentaría a ninguna pareja sino tenían planes a futuro. Por ese motivo, Richard Acuña no presentó a la rubia, pues le reveló a su exnovia que no pensaba casarse con la también influencer.

“Ella no la conocía, Richard no quiso que la conozca. Nosotros en un momento que pudimos soltarnos a hablar de manera tranquila sobre nuestra relación y de los temas de mi hija, es cuando él se sienta seguro que la pareja que vamos a presentar va estar para siempre y que tengamos proyectos de matrimonio”, manifestó.

“ Hasta de enero del año pasado me comentó que no tenía ningún proyecto de matrimonio. y si el no tenía ninguna intención de presentarle a mi hija por que no se sentía seguro y menos en actitudes que yo veía que a veces tenía ”, sentenció.

