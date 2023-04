La ex chica reality Jossmery Toledo se pronunció tras haber sido captada nuevamente, este 17 de abril en Chosica, con el futbolista Paolo Hurtado, quien se encuentra casado con Rosa Fuentes.

Cabe mencionar que fue en “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde se difundieron las imágenes de la presunta pareja en nuevas escenas comprometedoras, además, esta vez se encontraban acompañados de algunos familiares del deportista.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer, quien ha evitado declarar a programas de espectáculos sobre la polémica, compartió un ‘post’ en el que se referiría a las constantes críticas que ha recibido.

“No hables de lo que no sepas, no te metas en lo que no te importa y no juzgues lo que no viviste”, se lee en sus historias.

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo pasaron el fin de semana juntos en Chosica

Esta vez, se les ha visto juntos en Lima en un evento nocturno, como se puede apreciar en el reportaje emitido por el programa “Amor y fuego”.

Paolo Hurtado lejos de salir al frente a pronunciarse por las imágenes que evidencian su infidelidad, volvió a verse con la exchica reality y esta vez se lucieron cariñosos en plena vía pública.

Además, según las imágenes del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se dio a conocer que el deportista viajó hasta la capital para encontrarse con la expolicía.

