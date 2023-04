En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron imágenes exclusivas de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, en una fiesta. Además, la expolicía, en repetidas ocasiones, quiso darle un beso al futbolista, pero él se negó.

Jossmery siguió insistiendo y logró su objetivo de besar a Hurtado delante de varias personas que, al parecer, serían las hermanas del deportista.





Rosa Fuentes sobre nuevas imágenes de Hurtado y Jossmery: “no les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan”

A través de sus redes sociales, Rosa Fuentes dejó un extenso comunicado luego que Amor y Fuego anunciara que presentaría nuevas imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, besándose en una fiesta en Chosica.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir, gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes”, se lee en el inicio del comunicado.

Luego continuó con: “la verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada”, escribió Rosa Fuentes. “Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé (...) no les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan”

Comunicado completo de la esposa de Paolo Hurtado. (Foto: Captura)