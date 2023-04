En una edición de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que una extrabajadora de Richard Acuña se puso en contacto con él para contar todo lo que había visto mientras era colaboradora del excongresista en Trujillo.

“Aquí hay una persona que ha trabajado con Richard, me escribe a mí directamente, dice que ha trabajado con él, que es de Trujillo y que exactamente es como lo están pintando. Me dice que ese es su proceder”, expresó Rodrigo González

Luego continuó con: “él da a entender que le fue infiel a su exesposa con Camila y así no es. Él le fue infiel, me da un nombre, con, me da otro nombre, aquí en Trujillo. ‘Y a Susan también delante de mí le hablaba mal y constantemente le sacaba la vuelta’”.

